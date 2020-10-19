Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi'nde mücadele eden milli yüzücü Emre Sakçı, 25.74'lük derecesiyle erkekler 50 metre kurbağalamada birinciliğe ulaştı.

TÜRKER OKTAY: İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ

Emre Sakçı'nın antrenörlüğünü yapan Türker Oktay, ISL'deki ilk yarışlarında 1'incilik alarak iyi bir başlangıç yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Oktay, "Emre Sakçı, 25.74'lük 50 metre kurbağalama derecesiyle hem Türkiye rekorunu 13 saliseyle kırdı, hem de Avrupa rekoruyla arasında 23 salise, dünya rekoruyla arasında 49 salise kaldı. Buradan desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. Darısı tüm sporcuların, antrenörlerin ve ebeveynlerin başına" dedi.

Mustafa AKIN / İstanbul, (DHA)