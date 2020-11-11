Emre Sakçı Avrupa rekoru kırdı!

Milli yüzücümüz Emre Sakçı, 16 Ekim'den bu yana süren Uluslararası Yüzme Ligi'ne zirve yaptığı performansını rekorlara dönüştürmek için gittiği Macaristan'da hedefine ulaştı ve Türkiye'ye büyük başarılar yaşatarak gururlandırdı. Fazla söze gerek yok, Emre Sakçı dün yine iş başındaydı. Favori olduğu 50m kurbağalamada 5 Kasım'da kendisine ait Avrupa rekorunu 25.29'la 21 saliseyle geliştirdi, dünya rekorunu 4 saliseyle kaçırdı.

5 gün içinde çifte rekor

Üzerinden 5 gün geçmedi ki, gücünü 100m kurbağalamaya saklayan 22 yaşındaki Milli yüzücü rekor başarısını bu kategoride de tekrarladı. -Gücünü sakladı çünkü 1 gün önce yine 50m için havuza girmiş, 25.43'le dünyanın en iyi 4. derecesi yüzmüştü- Her 100m yarışında güçlü rakibi Belaruslu Ilya Shymanovich’le kapışan Emre Sakçı bu kez rövanşı aldı, 55.74'le Avrupa rekorunu kırarak birinciliği elde etti. Sakçı 100m kurbağalamada da dünya rekorunu 13 saliseyle kaçırdı. Kısa kulvar dünya rekoru 50m'de olduğu gibi yine Güney Afrikalı Cameron van der Burgh’a ait: 55.61.

'Artık olimpiyata odaklanacağız'

Rekor başarısı sonrası, Fanatik'e konuşan Emre Sakçı'nın antrenörü Türker Oktay, Mustafa Kemal Atatürk'ü andığımız 10 Kasım gibi özel bir günde, rekor kırdıkları için gururlu olduklarını söyledi. Yaklaşık 30 gündür fanusta kaldıklarını belirten başarılı antrenör, "Zihinsel olarak biraz yorulduk ama buna değdi. Macaristan'a bu dereceler için gelmiştik ve başardık. Şimdi son iki yarışımız kaldı." dedi. Dünya rekorları hakkında da bilgi veren coach Oktay, "Bundan sonra önümüzde Türkiye Şampiyonası var. O daha sakin geçer. Artık olimpiyata odaklanacağız. Bu yüzden de ağır antrenmanlara yoğunlaşacağız. Kısa kulvarda dünya rekorlarına az kaldı. 2021'nin bu aylarında belki onları da geçeriz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi yarışlarından bizleri mutlu eden haberler gelmeye devam ediyor. Milli yüzücümüz 100 metre kurbağalamada 55.74 saniyelik derecesiyle Avrupa rekoru kırmış, bizleri gururlandırmıştır. Başarılarına her geçen gün yenisini ekleyen rekortmen sporcu kardeşim Emre Sakçı’yı ve bu başarıda emeği geçen herkesi kutluyorum."

Hatice Yücel



