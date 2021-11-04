Emre Sakçı, 100 metre kurbağalamada Avrupa 4.’sü!

Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Kazan şehrindeki şampiyonada Emre Sakçı, 100 metre kurbağalama finalinde 56:25’lik derecesiyle Avrupa 4.’sü oldu.

Milli sporcular, Nida Eliz Üstündağ, 200 metre kelebek finalinde yüzdüğü 02:09.44’lük derecesiyle 8., Viktoria Zeynep Güneş, 200 metre kurbağalama yarı finalinde yüzdüğü 02:22.18’lik derecesiyle 10., Metin Aydın, 200 metre karışık yarı finalinde yüzdüğü 01:58.11’lik derecesiyle 11., Efe Turan ise 200 metre kelebek yarı finalinde yüzdüğü 01:58.89’luk derecesiyle 16. oldu. (AA)