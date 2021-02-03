Emre Özkan, 1999 yılından beri futbol camiasının içinde bulunuyor. Sol bek olarak sahada görev alan futbolcu, şu an Şanlıurfaspor’da forma terletiyor.

Emre Özkan kimdir? Emre Özkan analizi

Emre Özkan, futbola 1999 yılında Feneryoluspor alt yapı ile başladı. Şu an hala profesyonel kariyerine devam etmektedir.

Emre Özkan hakkında detaylı analiz:

Doğum Tarihi: 24 Aralık 1988

Yaşı: 31

Boyu: 1,82

Uyruğu Neresi? Türkiye

Emre Özkan Nereli? : İstanbul

Hangi Mevkide Oynuyor? Sol Bek / Defans

Yan Mevkisi Neresi? Stoper

Hangi Ayağını Kullanıyor? Sol Ayaklı

Danışmanı Kim? Bulunmamakta

Şu an Hangi Kulüpte Oynuyor? Şanlıurfaspor

Takıma Ne Zaman Katıldı? 5 Ekim 2020

Güncel piyasa değeri ne kadar? 75 bin Euro

Emre Özkan nerelidir?

Emre Özkan, İstanbul şehrinde dünyaya gelmiştir. Burada da alt yapı takımlarına girmiş ve kariyerine başlamıştır. Feneryoluspor ve Beşiktaş Özkaynak gibi İstanbul takımlarında alt yapıda boy göstermiştir. İstanbul’da kendini geliştirdikten sonra profesyonel kariyerine yine burada devam etti.

Emre Özkan şu an kaç yaşındadır?

Emre Özkan şu an 31 yaşında bulunuyor. Futbolcu, yaşı dolayısıyla dezavantajlı görülmektedir.

Emre Özkan hangi takımlarda forma giydi?

Emre Özkan, şimdiye kadar pek çok farklı kulüpte forma giydi. Bu kulüpler şu şekildedir:

Altyapı dönemi:

Feneryoluspor (1999-2001) Bağlarbaşıspor (2002) Beşiktaş Özkaynak (2002-2006)

Profesyonel Kariyeri

Beşiktaş (2006-2003)

2004-2005 sezonunun sonunda burada Beşiktaş A2’de oynamaya başladı.

2005-2006 A Takımı ile profesyonel sözleşme imzaladı

21 Şubat 2006 ilk kez sahada Beşiktaş forması giydi

12 Mart 2006 ilk kez Ligde Beşiktaş forması giydi

Sonraki sezonda A2’de oynamaya devam etti.

Kiralık Zamanları

Zeytinburnuspor ile bir yıllık kiralık oynadı (2007-2008)

MKE Ankaragücü ile anlaşma yaptı fakat hiç forması giymedi

Beşiktaş’a geri döndü (2008-2009)

Orduspor (2009-2012) ile kiralık oynadı.

Karabükspor (2013-2015)

2013-2014 sezonundan önce Karabükspor’a transferi gerçekleşti. Futbolcu, buraya bonservisi ile transfer oldu. Yeni takımıyla 3 yıllık bir sözleşme imzaladı.

Fakat burada ilk sezonda sadece yedek olarak bekledi. Karabükspor’da üç adet Süper Lig maçında forma terletti. İki sezonda da yedekte görev almaya devam etti. Özkan, daha sonraları Türkiye Kupası kapsamında forma giyme imkânı elde etti.

Kayseri Erciyesspor (2017) Bucaspor (2016-2018) Şanlıurfaspor (2018-2019) BB Bodrumspor (2019-2020) Şanlıurfaspor (2020-devam ediyor)

Milli Takım’daki kariyeri nasıldır?

Emre Özkan, ilk kez 26 Nisan 2006’da milli oldu. Bu durumu, Hollanda ile yapılan maçta 58. Dakikada oyuna girerek gerçekleştirdi.

Süt Kupası Turnuvası kapsamında üç maçta forma giyme fırsatı elde etti.

U19 kapsamında Belçika ile oynanacak oyun için çağrıldı (2008). 15 ve 17 Ağustos’da ilk 11’de U19 forması giydi.

2008-2009 sezonunda U21 maçlarına girmeye hak kazandı. Burada 4 kez forma giyme şansı buldu. Avrupa Şampiyonası sırasında İrlanda’ya bir gol attı.

2021’de hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar?

Emre Özkan, şu an Şanlıurfaspor’da forma giyiyor. 2021’de de buradaki kontratı da devam edecek. Futbolcunun buradaki sözleşmesi 30 Haziran 2021 tarihinde son bulacak.

Emre Özkan’ın maaşı hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Fakat Özkan, 2 bin maaş + maç başı 15 bin lira ile Beşiktaş’ta forma giymeyi istemişti.