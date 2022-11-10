Emre Özbayer: Kapasitemizi en iyi şekilde sahaya yansıtacağız

TSYD Eskişehir Şubesi tarafından düzenlenen basın toplantısında Eskişehirspor Teknik Direktörü Emre Özbayer, pazar günü gerçekleşecek olan Ağrı 1970 Spor müsabakası öncesinde açıklamalarda bulundu. Camianın en kısa süre içerisinde tekrar hak ettiği yere geleceğini ifade eden Özbayer, “Genç olabiliriz ama çok daha iyisini yapabilecek bir kapasitemiz var ve bu durumu sahaya yansıtmak için gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Eksikliklerimizi çözeceğiz”

Özbayer, “Bizden 5 hafta önce ve bizden sonraki 5 haftalık süreçte yukarı doğru bir ivme vardı fakat bu durum bizi sıkıntıya soktu” diyen Özbayer, “Kendi oyun pratiğimizin oturması anlamında takımı bir yere kadar getirmiştik ve sadece 5 gol atmıştık. Bizden önce ekip 14 gol yemiş bir takımdı. Bir anda istatistik bakımından sıkıntılı bir sürece girdik. Durumu kesinlikle bir iş kazası olarak görüyoruz. Eksiklikleri görsel olarak anlatıyoruz ve bunları çözeceğiz” dedi.

“Eskişehirspor dünya genelinde bir camia”

Ağrı 1970 Spor’un 17 puan ile yukarılarda play-off’u kovalayan bir ekip olduğunu dile getiren Özbayre, konu ile alakalı olarak sözlerine şu şekilde devam etti:

“Rakibimizin iyi bir oyuncu grubu var, ama biz de iyi bir ekibiz. Tamam, genç olabiliriz ama çok daha iyisini yapabilecek bir kapasitemiz var. Bunu sahaya yansıtmak için gayret ediyoruz. Biz her takıma futbol olarak karşılık verebilecek yapıda bir oyuncu grubuna sahibiz. Motivasyonumuzu güncelleyerek yolumuza devam ettirmek zorundayız. Taraftar, geçen haftaki Amasyaspor maçından sonra bütün Türkiye’nin gündemine geldi. Eskişehirspor, sadece Türkiye değildir aksine dünya genelinde bir camiadır. Mazisi çok büyük, köklülüdür. En son Yomraspor maçında yaşananlar taraftarların, oyuncu grubunun ve camianın bütünleşmesi için muhakkak çok itici bir güçtü” şeklinde konuştu.

İHA