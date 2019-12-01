Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Trabzon deplasmanından 1 puanı 90+1'de kurtardı ve sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. 80. dakikada Younes Belhanda'nın yerine oyuna dahil olan Emre Mor, mücadeleyi yayıncı kuruluşa değerlendirdi.

Emre, 82. dakikada ceza sahası içerisinde Kamil Ahmet Çörekçi'nin mücadelesinde yerde kaldığı pozisyonun altını çizerken, Ali Palabıyık'ın neden penaltı vermediğini anlayamadığını açıkladı.

Emre Mor'un açıklamaları şu şekilde:

"Bence %100 penaltıydı o pozisyon. Soyunma odasına girince videoyu izledikten sonra da emin oldum. Rakip ayağıma vurdu, şiddeti önemli değil, ayağıma vurması benim dengemi bozuyor ve penaltı. VAR bu pozisyonlar için var ve hakem neden gitmedi anlayamadım."