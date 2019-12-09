Sezon başı Galatasaray'ın Celta Vigo'dan transfer ettiği Emre Mor, şu ana kadar gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı. Fatih Terim'in transferini özellikle istediği 22 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve kendi performansından memnun olmadoğını belirtti.

''Çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğim'' diyen Emre Mor, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Son zamanlarda hem bireysel olarak hem takım olarak da zor bir dönem geçirdik. Kendi performansımın iyi olmadığının da farkındayım. Takımın daha güçlü geri döneceğine ve güzel günlerin yakın olduğuna inanıyorum. Sizlerin güvenini kazanmak ve beklentisini karşılamak için çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğim. Adımın geçtiği saha dışı haberler gerçeği yansıtmıyor. Artık ağzımı açmadığım her konu sizin için doğru olduğu anlamına gelmemeli. Ben sadece futboluma konsantreyim. Bu takım için bir şeyler başarmaktan asla geri durmayacağım!

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