Galatasaray, Emre Mor transferinde de mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılılar, İspanya'nın Celta Vigo Kulübü'nde forma giyen kanat oyuncusunu 1-2 gün içinde kiralık olarak resmen renklerine bağlayacak. Bu transferin olumlu sonuçlanmasında Emre Mor'un tutumu büyük rol oynadı... Galatasaray, Emre için önce, "Kiralama bedeli ödemeyelim, bir sonraki transferinden yüzde 50 pay verelim" teklifini sundu. İspanyollar ilk etapta kabul etti ancak daha sonra Rennes Kulübü devreye girince fikir değiştirip, 3 milyon Euro bonservis parası istedi.

RENNES'İN İLGİSİ İŞLERİ BOZDU

Bonservis bedeli talebinde uzun süre ısrar eden Celta Vigo yönetiminin inadını kıran isim Emre Mor oldu. Galatasaray'da oynamayı çok isteyen genç futbolcu, Rennes'den gelen teklifi değerlendirmeye dahi almadı ve bu yöndeki görüşünü kulübüne iletti. Emre Mor'un, Galatasaray'ı seçmesinde Fatih Terim faktörü büyük rol oynadı. 22 yaşındaki kanat oyuncusu, kendisini A Milli Takım'a alarak Avrupa'da isim yapmasını sağlayan tecrübeli teknik adamla çalışmak istediği için sarı kırmızılı kulüpte karar kıldı.

FATİH TERİM, DENİZ TÜRÜÇ'E TERCİH ETTİ

Fatih Terim de, "Kayserispor'dan Deniz Türüç'ü mü, Emre Mor'u mu tercih edersiniz?" diye soran ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'a "Emre" cevabını verdi. Bu gelişme üzerine harekete geçen idari menajer Şükrü Hanedar, Emre Mor'un transferini bitirmek için çalışmalara başladı.

SERI TAKTİĞİ UYGULANACAK

Genç oyuncu, tıpkı Fulham'dan transfer edilen Jean-Michael Seri gibi düşük bir bedel karşılığında 1 yıllığına kiralanacak. Sözleşmesine satın alma opsiyonu da konulacak olan Emre Mor, transferin resmen açıklanmasının ardından Celta Vigo kampından ayrılarak İstanbul'a gelecek. (Hürriyet)