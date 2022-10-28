Emre Mor: Taraftarları mutlu etmek için oynuyorum

Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda 3-0 geriye düştüğü maçta Rennes ile 3-3 berabere kaldı ve liderliğini sürdürdü. Takımının 3. golünü atan ve 1 puanda önemli bir rol oynayarak Sarı Lacivertlilerin haftayı lider kapatmasını sağlayan isimlerin başında gelen Emre Mor, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu. Kaliteli bir takım olduklarını gösterdiklerini vurgulayan Emre, taraftarları mutlu etmek için oynadığını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

'Grubumuzda birinci olmak istiyoruz'

"Bu geri dönüşte inancımızın büyük bir payı vardı. Kaliteli bir takım olduğumuzu gösterdik. Bir sonraki maça en iyi şekilde odaklanacağız. Grubumuzda birinci olmak istiyoruz, bunu da hak ettiğimizi düşünüyorum. Michy'ye de hakkını vermek gerekiyor, rakibi engelledi ve bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldım. Şutu attım ve gol oldu. Şanslıydım, belki de diğer maçlarda şanssızdım, bilmiyorum."

'Bir gün taraftarı heyecanlandıramazsam, futbolu o gün bırakmam gerekir'

"Muazzam bir destek veriyor taraftarımız. Bundan dolayı da futbol oynuyorum. Onları mutlu etmek istiyorum. Bugün en önemli şey geri dönüştü, bundan dolayı da keyifliyim. Bir gün taraftarı heyecanlandıramazsam, futbolu o gün bırakmam gerekir. Taraftarları mutlu etmek için oynuyorum"







