Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde mesaisine başladı. Sarı-kırmızılı takım, A Grubu ilk maçında Belçika’nın Club Brugge ekibine konuk oldu. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi ve temsilcimiz Galatasaray Devler Ligi'ne bir puanla başladı.

Mücadelenin ardından Galatasaray'ın genç futbolcusu Emre Mor, önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte genç futbolcunun maç sonu açıklamaları:

"Her zaman kazanmak isteyen bir oyuncuyum. Zaman zaman baskı altında kaldık ama deplasmandan 1 puanla dönüyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde kaybetmemek önemli."

"Ben her zaman kazanmak isteyen bir oyuncuyum. Günün sonunda deplasmanda 1 puan kötü değil."