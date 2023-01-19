Emre Mor: Performansımdan memnunum

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor 'u 2-1 mağlup eden ve son çeyrek final biletini kapan Fenerbahçe 'de ikinci golün asistini yapan Emre Mor, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Emre Mor, 'Rakibimiz gol attıktan sonra savaşmamız gerekti. Bazen kupa maçlarında böyle olabiliyor. Önemli olan 90 dakika içerisinde kazanmaktı. Son dakikalarda da olsa gol atarak bunu başardık. Performansımdan memnunum. Oyuna girdikten sonra hocamızın benden istediklerini yapmaya çalıştım. Valencia'ya da bir asist yaptım. Genel olarak durumdan memnunum' ifadelerini kullandı.