Emre Mor isyan etti

Ocak ayında İspanya’ya geri gönderilmesi gündeme gelen Emre Mor, “Hakkımda yalan yanlış söylentiler yayan insanlardan bıktım” dedi.

Sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yapan genç futbolcu, “Sürekli beni kötü göstermek için çabalamaktan vazgeçin. Futbol oynamak, yeteneğimi göstermek, insanların yüzünü kara çıkartmamak için buradayım. Başarılı olur veya olamam ama çabalamak için hep hazırım. Ben Galatasaray’ın bir futbolcusuyum ve bununla gurur duyuyorum. İyi günde, kötü günde her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağım” ifadelerine yer verdi.