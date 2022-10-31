Danimarka'nın Nordsjælland takımında yıldızını parlatan ve Borussia Dortmund'a transfer olan Emre Mor; Celta vigo, Olympiakos ve Galatasaray 'da hayal kırıklıkları yaratmıştı. Çok erken yaşlarda yıldızı parlayan Emre Mor, Fatih Karagümrük'te kendini buldu. Emre Mor, kırmızı-siyahlılarda gösterdiği performansla Fenerbahçe 'ye transfer oldu.

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Sezon başından beri teknik direktör Jorge Jesus'un rotasyonunda kendine yer bulan Emre Mor, Rennes maçındaki olağanüstü geri dönüşün de kahramanları arasında yer almıştı. Emre Mor, 61. dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna girmiş ve 88. dakikada beraberliği getiren golü kaydetmişti.

Fenerbahçe'de bu sezon tüm kulvarlarda 15 maça çıkan Emre Mor 3 gol ve 1 asistlik performansıyla Jesus'un vazgeçilmezleri arasında yer aldı.

İSPANYOL BASININDAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

İspanyol basını da Emre Mor'un Fenerbahçe'de gösterdiği performansı görmezden gelmedi. İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo ile bekleneni veremeyen ve sürekli başka takımlara kiralanan Emre Mor'un Fenerbahçe'deki yükselişi İspanyolların da dikkatini çekti.

İspanya'da yayın yapan MSN, Emre Mor için "Herkesi şaşırttı" başlığını kullandı.

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Haberin detayında ise şu ifadelere yer verildi;

"Takımının İstanbulspor'u rakibinin sahasında 2-5 mağlup ettiği karşılaşmanın baş kahramanı Mor oldu. Emre gol atamadı ama Celta forması giyerken yapamadığı her şeyi yaptı. Neredeyse hiç pas hatası yapmadı, topu kafasıyla dağıttı ve doğrudan rakibin sahasına girme yeteneği ile açık pozisyonlar yarattı. En önemli şey, koçu Jorge Jesus'un taktiklerine uyması. Portekizli, oyuncunun performansından çok memnun ve basın toplantısında onu birkaç kez övdü. Emre Mor, Dortmund, Celta Vigo, Olympiakos ve hatta Galatasaray'da tatmin edici bir performans gösteremedi. Bu yaz Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından oyunu olgunlaşıyor. Koçu ona iyi performans göstermesi için ihtiyaç duyduğu istikrarı sağlıyor."

'İNGİLİZCE KONUŞMASI ELEŞTİRİLİYOR'

MSN'de yer alan haberin ayrıntısında Emre Mor'un Türkçe konuşamaması sebebiyle eleştirildiği aktarıldı. Haberde "Emre Mor, bu güzel şeylere rağmen Türkçe konuşmadığı ve İngilizce röportaj verdiği için eleştiriliyor." ifadelerine yer verildi. (Skorer)