Emre Mor ikna turunda

İki hafta önce İstanbul'a gelen ve prensip anlaşmasına varılan genç oyuncu ise kulübü Celta Vigo'yu ikna etmeye çalıyor. Cimbom, Emre'yi düşük bir bedelle alıp, birkaç sezon içinde çok daha yüksek bir bonservisle satmanın planlarını yapıyor.

(Sabah)