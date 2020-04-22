Emre Mor: Hatalar yaptığımı kabul ediyorum ama yanlış da anlaşıldım

Galatasaray'ın sezon başında Celta Vigo'dan kiraladığı ama beklentileri karşılayamaması sonrası yollarını ayırdığı Emre Mor, kariyerine Olympiacos formasıyla devam ediyordu.

Yunan ekibinin sezonun ikinci yarısı için kiraladığı Emre Mor, yeteneklerini futbola adapte etmekte sıkıntılar yaşarken durumuna ilişkin samimi açıklamalarda bulundu.

22 yaşındaki oyuncu, Danimarka'da Viaplay Sport Live'ın yayınında yaptığı hatalara ve yaşadıklarına ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Danimarka'dan ayrıldıktan sonra zihniyet anlamındaki farklılıklardan dolayı yurtdışında zorlandığını belirten Emre Mor; Celta Vigo'da olduğu gibi takım kampına geç katılmasına ilişkin, "Bu benim hatamdı. Daha akıllı olmalıydım. Hatalar yaptım. Her şeyden önce kontrol etmem gereken bir öfkem var. Bunun için çok çalışıyoruz ki kısmen de gelişti. Ama ayrıca biraz yanlış anlaşıldığımı da hissediyorum. Yine de aynı zamanda hatalar yaptım. Bunu kabul etmeliyim" ifadelerini kullandı.

Dortmund'a transfer olmasıyla gelen popülaritenin de kendisini zorladığını belirten genç oyuncu, "Kendime 'gettodaki çocuk' derken aniden Almanya'da sokakta yürürken herkes tarafından tanınır oldum. Normal davranamıyordum. Biraz zordu. İlk başta herkesin beni tanıması çok güzeldi. Gurur duydum ama sonra biraz fazla geldi. Çünkü hiçbir zaman özgür bir insan olamayacağımı hissettim" dedi.

Kendisine yönelik Messi benzetmelerinin yarattığı olumsuz etkiyi de anlatan Mor, "İnsanlar beni yeni Messi olarak tanımlıyorlardı ki ben de, 'Hayır Messi değilim. Ben sadece Emre Mor'um' dedim. İnsanların benim üzerimde baskı oluşturmasını istemedim. Çünkü standartlarımı ve hedeflerimi kendim belirlemek istedim. İnsanların bana Messi demesini istemiyordum" ifadelerini kullandı.