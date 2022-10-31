Emre Mor: Golleri daha erken bulabilirdik

Süper Lig 'in 12. haftasında Fenerbahçe , Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldiği İstanbulspor'u 5-2 mağlup etti. Fenerbahçe'de Emre Mor, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Son bölümde attıkları golleri daha erken de bulabilecek olduklarını belirten Mor, "Galibiyetten dolayı çok mutluyum. Sondaki golleri daha da erken bulabilirdik. Daha önemlisi galip gelmekti. Çok fazla gol attık ve kalitemizi bir kez daha ortaya koymuş olduk. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor" dedi.

Performansına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan başarılı oyuncu, "Ben her zaman en iyi performansımı ortaya koymaya çalışıyorum. Takıma katkı sağlayabiliyorsam bundan dolayı çok mutlu oluyorum. Bu şekilde devam etmem gerekiyor. Bu şekilde kaliteli bir takımda oynamak da benim işimi kolaylaştırıyor. Şu an için erken ama daha çok gösterebileceğim şeylerin de olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.