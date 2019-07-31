Galatasaray, Emre Mor transferinde de mutlu sona çok yakın. Adı uzun süredir Sarı-Kırmızılı kulüple anılan ve özellikle teknik patron Fatih Terim’in çok istediği genç oyuncu, bu hafta içinde Türkiye’ye gelmeye hazırlanıyor. Kulübün birkaç gün içerisinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor. Celta Vigo ile yapılan görüşmeler sonucunda, Galatasaray’ın Emre Mor’u bedelsiz olarak kiralayacağı, gelecek sezon için de kontrata satın alma opsiyonu ekleneceği öğrenildi. Tarafların son olarak, opsiyonun zorunlu olup olmaması konusunda fikir birliğine varmaya çalıştığı belirtiliyor.

Kendisini tekrar kanıtlayacak

İspanya’da eşyalarını toplamaya başlayan Emre Mor ise Galatasaray macerasını tam anlamıyla bir yeniden doğuş fırsatı olarak görüyor. Genç futbolcu, teknik direktör Fatih Terim’le birlikte yetenek ve kalitesini tekrar kanıtlayarak adını Avrupa’ya duyurmaya hazırlanıyor.

Son dakika atışması

Menacer Alonso’nun tweeti sonrası Emre Mor, İnstagram’da ‘Bu adam kim?’ paylaşımı yaptı. Alonso, “Emre,benim kim olduğumu öğreneceksin. Celta Vigo ve Galatasaray arasındaki transfer görüşmelerini başarılı bir şekilde yöneten benim. Geriyesadece senin Galatasaray’la sözleşme imzalaman kaldı” karşılığını yaptı.

Metin Karabaş