SARI-KIRMIZILILAR’DA Emre Mor transferinin perde arkası ortaya çıktı. Pazartesi günü İstanbul’a gelen ve Milli Takım’dan hocası olan Fatih Terim ile görüşme talep eden 22 yaşındaki oyuncu, kararlı tavrı ile tecrübeli teknik adamdan olumlu puan aldı. Celta Vigo Kulübü’nde uzun süredir kadro dışı olan ve kariyeri düşüşe geçen Emre Mor’un transferine Fatih Terim, geçen yıldan bu yana mental sorunları nedeniyle onay vermemişti. Genç oyuncunun özel hayatında yaptığı hatalar, Terim’i endişelendirmişti.

BANA SON BİR KEZ ŞANS VERİN

Emre Mor’un, İstanbul’daki görüşmede kariyerinde büyük payı olan Fatih Terim’e, “Hatalarımdan ders aldım. Sadece ve sadece futbola konsantre olacağım. Sizinle yeniden iyi işlere imza atmak istiyorum hocam. Yeniden çıkışa geçmek, yalnızca saha içindeki performansımla konuşulmak istiyorum. Size söz veriyorum, bana bir kez daha güvenip şans verirseniz sizi hayal kırıklığına uğratmayacağım hocam” dedi. Bunun üzerine tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim, genç oyuncu Emre Mor’la el sıkıştı.

ÇOK DÜŞÜK BİR BONSERVİSLE

Teknik Direktör Fatih Terim, 21 yaşındaki oyuncunun kararlı tavrı üzerine bu kez ‘Tamam’ dedi. Sarı-Kırmızılılar, her konuda anlaşmaya vardığı Emre Mor için Celta Vigo Kulübü ile bonservisi adına görüşmelerini sürdürüyor. Genç futbolcunun, 2022’ye kadar mukavelesi bulunuyor. Celta Vigo, onu kadroda düşünmediği için düşük bir bonservis bedeliyle elden çıkarabilir. Emre Mor için Galatasaray son şans olarak gösteriliyor. Burada ya çıkışa geçecek ya da kariyeri tamamen çöküşe geçecek.

Kaynak: Akşam