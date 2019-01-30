Emre Mor dört gözle Galatasaray'ı bekliyor!

Celta Vigo'da kadro dışı kalan ve adı Galatasaray'la anılan milli futbolcu Emre Mor, transferin gerçekleşmesini dört gözle bekliyor.

30 Ocak 2019, Çarşamba 06:01
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Emre Mor dört gözle Galatasaray'ı bekliyor!

Adı Galatasaray’la anılmaya başladığı günden bu yana, Emre Mor’un transferin gerçekleşmesini dört gözle beklediği öğrenildi.

Kulübü Celta Vigo’da kadro dışı kalma rekoru kıran 21 yaşındaki kanat oyuncusunun, milli takımdan hocası Fatih Terim’le kiralık bile olsa yeniden çalışmayı çok istediği ve kendisini yeniden kanıtlamaya çalışacağı bildirildi.

İspanyol kulübü de bu transfere oldukça sıcak yaklaşırken, görüşmelerin devam ettiği belirlendi.

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