Sezonun ilk yarısını Galatasaray 'da, ikinci yarısını ise Olympiacos'ta kiralık olarak geçiren Emre Mor, corona virüs salgını nedeniyle liglere ara verilen bu dönemde ülkesi Danimarka'ya döndü.

Yunanistan'da 23 Mart'ta alınan karantina kararı çerçevesinde sadece işe gitmeye ve temel alışverişlere izin veriliyordu. Seyahat kısıtlamaları ise 27 Nisan'a kadar devam ediyor. Emre Mor'un bu ortamda özel bir uçakla ülkesine döndüğü belirtiliyor.

Celta Vigo'dan kiralık gittiği Olympiacos'un, Emre Mor'un ülkeyi terk etmesine izin verdiği konusunda bir açıklama yapılmadı. Fakat oyuncunun paylaştığı fotoğraftaki zafer işareti, uğraş verdiği bir şeyi başardığı olarak yorumlandı.



