Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, asbaşkan Emre Kocadağ ve teknik direktör Sergen Yalçın, Çebi'nin Altunizade'deki ofisinde bir araya geldi ve takımın son dönemdeki gidişatıyla ilgili bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Emre Kocadağ, şunları söyledi: "Hocamız kendine ve takıma inancı olduğunu belirtti. Başkanımızın ve yönetim kurulumuzun da kendisine ve takımımıza inancı zaten var. Beşiktaş düştüğü yerden kalkacak kuvvete sahip. İnşallah bugünlerin üstesinden hep beraber geleceğiz diye düşünüyorum."

"HOCAMIZA, FUTBOLCULARIMIZA VE TEKNİK EKİBİMİZE DESTEK OLMAK İÇİN BURADAYIZ"

"Sene başından beri kurduğumuz kadro itibarıyla hedeflediğimiz yerde olmadığımız aşikar" diyen Kocadağ, "Dün geceki sonucun ardından başkanımız ve hocamız bazı açıklamalar yaptı. Bugün de o açıklamaların sonucunda başkan ve hocamızla değerlendirme toplantısı yaptık. Başarısız gidişin nedenleri nedir, bunu tersine çevirmek için neler yapabiliriz, bizim neler yapmamız lazım, hocamız neler yapacak bunların değerlendirmesini yaptık. Toplantıda nedenler üzerinde durduk. Bize düşen görevler, hocanın bizden beklentisi nedir bunları tartıştık. Hocamıza, futbolcularımıza, teknik ekibimize destek olmak için buradayız. Bu görev bilincindeyiz, bunun için elimizden ne geliyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.

"HOCAMIZIN BİR KADRO DIŞI TALEBİ OLMADI"

Şu anda kadro dışı gibi konuların gündemde olmadığını dile getiren Emre Kocadağ, "Sergen Yalçın'ın kadro dışı talebi yok. Bunlar teknik konular, hocamızın inisiyatifinde olan noktalar. Bize gelen bir şey yok şu ana kadar, hocamızın öyle bir talebi olmadı. Hocamız konsantre olacak ve bir şekilde bu olduğumuz girdaptan Beşiktaş'ı kurtaracak. Biz de ona destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

"SERGEN YALÇIN İNANCINI YİTİRMEDİĞİ SÜRECE BİZ ONUN ARKASINDAYIZ"

Sergen Yalçın'ın son dönemdeki kötü gidişattan dolayı üzüntülü olduğunu belirten Kocadağ, şöyle konuştu: "Kolay bir durum değil. Geçen sene iki kupalı bir takım var. İyi takviyeler var. Sene başından beri geldiğimiz nokta kolay bir durum değil. O da üzüntülü ama bizim inancımız var, hocamıza güveniyoruz. Başkanımız desteğini iletti. İnşallah buradan hep beraber el ele camiamızla beraber çıkacağız. Sergen Yalçın ilk Beşiktaş'a geldiğinde nasıl arkasındaysak, kendisi inancını yitirmediği sürece biz onun arkasında olduğumuzu söyledik."

Emre Kocadağ ayrıca vefat eden Galatasaray Kulübü'nün 37'nci başkanı Mustafa Cengiz için "Mekanı cennet olsun. Ailesine ve Galatasaray camiasına başsağlığı diliyorum. Mustafa abi Türk futboluna büyük emekler verdi" açıklamasını yaptı.

DHA