Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, sözleşmesi bitecek oyuncu ve transfer gündemi hakkında Haber Global kanalına konuştu.

"Caner ve Gökhan ilk olarak bizimle görüşecek"

Emre Kocadağ, Caner Erkin ve Gökhan Gönül ile ilgili ise ''Caner ve Gökhan'ın sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor. Benim oyunculardan aldığım izlenime göre, Caner ve Gökhan ilk olarak bizimle görüşecekler. Kulübün gerçekleri ve hocamızın raporuyla değerlendirip bir karar vereceğiz. Şartlarımıza uyarsa Beşiktaş için değerli oyuncularla devam etmek istiyoruz. Anlaşamazsak da zaten serbest kalacaklar" ifadelerini kullandı.

"Oğuzhan aramıza katılacak"

Devre arasında Hollanda ekibi Feyenoord'a kiralık olarak transfer olan Oğuzhan Özyakup ile ilgili de konuşan Emre Kocadağ ''Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ın sözleşmeli futbolcusu. Hollanda onun için bir hava değişimi oldu. Seneye aramıza katılacak." dedi.

"Çok futbolcuyla temas halindeyiz"

Emre Kocadağ ayrıca transferde Beşiktaş ile adı anılan Fabrice N'Sakala ile ilgili olarak, ''Çok futbolcuyla temas halindeyiz ama basında yazıldığı gibi anlaşma yok. Görüşme aşamasındayız. Acele etmeyeceğiz. Önce piyasayı görelim." ifadelerini kullandı



