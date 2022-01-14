Emre Kocadağ: VAR tarafından es geçilen kararlar var

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, 1-0 kazandıkları Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Emre Kocadağ'ın açıklamaları şöyle;

VAR tarafından es geçilen çok ciddi kararlar var

Maçla ilgili fazla konuşmayacağım. Oyuncularımızın emeği, hakemler tarafından bir şekilde engellenmeye çalışılıyor. Bu emeğe saygı gösterilmiyor. Bunu bir kez daha gördük. Başkanımızın daha dün söylemesi, VAR'a dikkat çekmesi, VAR'da kasıt ararız demesi. 1-0 kazanmamıza rağmen VAR tarafından es geçilen çok ciddi kararlar var.

Beşiktaş VAR'dan dolayı en fazla mağdur edilen takım oldu

VAR sistemi artık tartışılır hale geldi. Pozisyonları izleyerek bu pozisyonları es geçmek tamamen bir kasıttır. Beşiktaş, bu sene itibariyle VAR'dan dolayı en fazla mağdur edilen takım oldu. Ofsayttan iptal edilen golümüze kadar VAR'ın varlığını göremedik. TFF'ye sesleniyorum, sizler de bizler de bu durumdan mağdur olacağız. Son damla da taştı. Bu konuda TFF'nin bir hamle yapması lazım.