Beşiktaş 'ın transferlerini ve yönetimin icraatlarını değerlendiren Asbaşkan Emre Kocadağ, önümüzdeki sezon için taraftarlara umut dolu mesajlar verdi... İşte Kocadağ'ın açıklamaları: Sportif direktörümüz ve hocamız teknik anlamda çalışmalarını yapıp başkanımıza ve bize sunuyorlar. İhtiyaç görülen mevkilere çok iyi transferler gerçekleştirdik. Wout Weghorst, Jackson Muleka ve Cenk Tosun ile birlikte Türkiye'nin en iyi hücum hattı bizde. Bu sezon hedefimiz yine 3 kupayı müzemize götürme başarısını tekrarlamak. Bunun için güçlü bir kadro kurduk.

GELENLER ARTI DEĞER KATACAK

Gelenlerin hepsi birbirinden kıymetli ve Beşiktaş'a artı değer katacak oyuncular. Şampiyonluk yarışında bayrağa ilk ulaşan biz olmak istiyoruz. Weghorst çok kaliteli bir futbolcu, Muleka da ciddi katkı sağlayacaktır. Bizi sevindiren konulardan biri de Cenk Tosun ve Salih Uçan gibi oyuncularımızın performansları oldu. Beşiktaş'a daha güçlü döndüler. Alternatifli ve kaliteli bir oyuncu grubumuz mevcut. Sol stoper transferi sonrası hocamız arzu ederse diğer bölgelere takviye yaparız.

VERDİĞİMİZ SÖZLERİ TUTTUK

Taraftarımızın kombineler ve ürünlerimize büyük ilgisi var. Herkes havaya girmiş durumda. Çok şükür işler iyi gidiyor. Düşük maliyetlerle takım kurma, giderleri azaltma ve öz kaynaktan faydalanma sözü vermiştik. Bunları yaparken de 3 kupa koyduk müzeye. İlk geldiğimiz yıla göre %50'den fazla bütçeyi aşağı çektik. Her yıl %10, azaltırken bu sezon %40 aşağı çektik.

KARAKTERE BAKIYORUZ

Geçmişte yapılan hataları tekrarlamıyoruz. İşin içinden çıkılamayan kontratlar vardı. Biz sözleşme yaparken oyuncunun sadece kariyerine, ne katabileceğine değil karakterine de bakıyoruz. Örnek Teixeira… Yolları ayırmak istediğimizde ekstra bir masraf çıkmadı. Karakterli bir insan. Bu kadar sıkıntının, borcun içerisinde yaptığımız en önemli işlerden biri de sporcu, antrenör ve personelimizin maaşlarını günü gününe yatırmak.

ARZ-TALEP DENGESİ YOK

Sahada ve saha dışında emek verenler mutlu olursa, siz de mutlu olur, başarıya daha emin yürürsünüz. Biz bu kulüp çatısı altında insanların kaygılı olmamasını sağladık. Türk oyuncu zorunluluğu kulüpler için transfer noktasında sıkıntı çıkarıyor. Biz ihtiyacımız olan bir mevki için oyuncuya talip olduğumuzda başka bir takım ihtiyacı olmasa da daha fazla paralar verip transfer edebiliyor. Arz-talep dengesi yok. Az sayıda kaliteli oyuncu varken çok sayıda talep oluşuyor, bu da hem kulüplerin rakamları şişirmesine hem de futbolcuların normalinden çok daha fazla ücret istemesine neden oluyor. Bu Türk futbolu için sağlıklı bir durum değil. (Sabah)