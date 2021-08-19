Beşiktaş asbaşkanı Emre Kocadağ, yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a transfer dönemi ve yeni sezonla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Kocadağ'ın açıklamalarından satır başları;

"Rosier, verdiği katkı ve genç yaşıyla yatırım yapılabilecek bir oyuncuydu. Birçok teklif aldı ama duruşuyla Beşiktaş'a geldi. Taraftarımız da hak ettiği karşılamayı yaptı."

"Ghezzal baştan beri Beşiktaş'ı istedi"

"Ghezzal transferi uzun sürdü ama biz ağır hareket ediyoruz, karşı tarafın tavrını ölçüyoruz. Rachid de baştan beri Beşiktaş'ı istemişti. Taliplerinin olması ne kadar iyi bir oyuncu olduğunun göstergesiydi."

"30 gol atar"

"Batshuayi dünya çapında ses getirmiş, 1 sene burada çok büyük katkı verebilecek bir oyuncu. Benim gönlüm 30 golü görmesi. Bizi skora götürebilecek iyi bir kadromuz var. Üzerine de çok ciddi isimler getirdik."

"Sezon başı Beşiktaş favori yorumları yapılıyor. Geçen sene de diğer takımlara yapılan algıydı. Bizi geride görüyorlardı. Biz transfer şampiyonu değiliz. Ayaklarımız yere sağlam basarak, tevazu içinde, disiplinli ilerleyeceğiz. Beşiktaş, her sene olduğu gibi şampiyonluk hedefiyle yoluna çıktı."

"Ljajic'e gelen teklifler var"

"Lens ve Douglas'la yolları ayırmaya çalışıyoruz. Başka bir takıma gidip futbol oynamaları için elimizden geleni yapıyoruz fakat şimdiye kadar ilerlemiş bir durum yok. Ljajic'e gelen teklifler var, değerlendirecektir diye umuyorum."

Kaan Ayhan transferi

"Kaan Ayhan, listemizdeki oyunculardan biri olabilir. O bölge için 3-4 oyuncuyla görüşüyoruz, hangisi fayda-maliyet anlamında bize uygunsa o gelecek. Stoper ve orta sahaya takviye düşünüyoruz ama Öncelikli hedefimiz stoper."

Yabancı açıklaması

"Futbol içinde yabancı-yerli, genç-yaşlı ayrımı olmamalı. Bu oyunun bence heyecanına, temeline ve ruhuna aykırı bir durum."