Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Beşiktaş - Karagümrük maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Emre Kocadağ, "Sene başında beri Beşiktaş yönetimine geldiğimiz günden beri çok zorlu bir mücadele verdik. Başkanımız ve yönetim kuruluna, pandemi döneminde ciddi efor sergileyen oyunculara, teknik ekibe teşekkür ediyoruz. Tüm takımla çok bir sezon geçirdik"

'Cumartesi ve Salı günü iki kupa kazanacak maçımız var'

"İyisiyle, kötüsüyle son haftaya geldik. Son hafta için büyük bir çekişme var. Elimize fırsatlar geldi değerlendiremedik ama şampiyonluk Göztepe maçına kaldı. Cumartesi ve Salı günü iki kupa kazanacak maçımız var. Büyük emek veren bir takım var, zorluklar mücadele etmiş bir yönetim ve başkan var. Ben bu takımın ve oyuncuların şampiyonluğu hak ettiğini düşünüyorum. Cuma günü İzmir'e gideceğiz. Cumartesi bu takım Allah'ın izniyle şampiyon olacak. Bugün iyi oynadık diyemem. Önümüzde bir 90 dakika var, ucunda bir şampiyonluk var"

'Necip'in kafasına uçan tekme ile gelen oyuncuyu atmadılar'

"Ali Palabıyık ve VAR hakemi Ümit Öztürk bunları da unutmuyorum. Necip'in kafasına uçan tekme ile gelen oyuncuyu uyarmadı ve oyundan atmadılar. Daha önce VAR hakeminin adı zikredilmişti. İlginç biçimde VAR çağırmadı. Biz artık bu tarz hakem hatalarını konuşmayacağız son maçı alıp şampiyon olacağız"



