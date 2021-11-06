Beşiktaş 'ın sahasında Trabzonspor 'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Siyah-Beyazlı ekibin Asbaşkanı Emre Kocadağ, hakemlere tepki gösterdi.

Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Emre Kocadağ, şampiyonluğa inandıklarını dile getirdi ve hakemlere tepki gösterdi.

Emre Kocadağ'ın açıklamaları şu şekilde:

"Sakatlıklar nedeniyle bir türlü tam takım olamadık. Teknik ekibimize ve oyuncularımıza güveniyoruz. Milli ara bize iyi gelecektir. Kötü günlerde de çıkıp sorumluluğu almamız gerekiyor. Lig uzun bir maraton. Farkı kapatıp, şampiyonluğu göğüsleyeceğimize inanıyoruz. Beşiktaş bunları atlatacaktır, yarışın içinde olacağız."

"Beşiktaş'ın önünü kesmeye çalıştıklarını anlıyoruz"

"Hakemlerin artık vücut dillerinden, yapmak istediklerinden, Beşiktaş'ın önünü kesmeye çalıştıklarını anlıyoruz. "Bu sene Beşiktaş'ın karşısında organize bir ekip var."











