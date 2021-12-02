Emre Kocadağ: Beşiktaş büyük camia, büyük aile

Kasımpaşa maçıyla çıkışa geçmeyi hedefleyen Beşiktaş ’ta yönetim adeta seferber olmuş durumda. Teknik heyet ve futbolculara destek veren yönetim, Nevzat Demir Tesisleri’nde takımla kampa girdi! Önceki gün Başkan Ahmet Nur Çebi salonda yapılan antrenmanı takip ederken, dün de Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ antrenman sonrası futbolcularla sohbet etti.

'YETER Kİ KÖTÜ NİYET OLMASIN'

Maddi-manevi tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Kocadağ “Kimse moralini bozmasın. Futbolda her şey olur. Yeter ki kötü niyet olmasın. Sizlere inancımız tam. Bu futbol ... Bir takım bazen üst üste 4 maç kazanır, bazen 4 maç kaybeder... Bunlar sporda olan şeyler. Bu takım elbette ayağa kalkacak. Beşiktaş büyük camia, büyük aile. Bugünleri de atlatacağız” şeklinde konuştu.

'EKONOMİK SIKINTIMIZ YOK'

Kocadağ “Ekonomik hiçbir sıkıntımız yok. Sizlerden tek isteğimiz; mücadele etmeniz. Biraz talihsiz bir dönem geçirdik ancak elbette bu inişin bir çıkışı da olacak” ifadelerini kullandı.

Hürriyet







