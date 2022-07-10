Emre Kılınç ve Aytaç Kara Sivasspor yolunda

Sivasspor ’da teknik direktör Rıza Çalımbay’ın gözü transferlerde. Kırmızı- Beyazlılar, Atromitos forması giyen Charis Charisis’le her konuda anlaştı. Yunan orta saha kısa sürede imzaya gelecek. Şimdi ise tüm dikkatler Galatasaray ’dan boşa çıkacak yıldızlara döndü. Sarı- Kırmızılı takımda sözleşmesi olmasına karşın kadrodaki durumları belirsiz olan Emre Kılınç ve Aytaç Kara, Rıza Çalımbay’ın hedefleri arasında yer alıyor. İki oyuncuyla ilgili Okan Buruk’un kesin kararları beklenirken, Sivasspor her iki isimle de görüşme yaptı.

Boyd pahalı geldi

Beşiktaş ’ta sözleşmesi devam eden Tyler Boyd’dan yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçen Sivasspor, bu transferde geri adım atmak zorunda kaldı. Siyah-Beyazlı takımda kontratı devam eden Boyd’un yıllık ücretinin tamamını karşılayacak bir takıma verileceği öğrenildi. Sivasspor’da bütçesini aşan bu oyuncu için bekleme kararı alındığı gelen haberler arasında.