Emre Kılınç transfernde işlem tamam

Emre Kılınç, Sivasspor’a veda etti... Sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki kanat oyuncusu, Kırmızı- Beyazlı ekipten ayrıldı. Sivasspor, Emre Kılınç için bir veda mesajı yayınlayarak, “3.5 sezon boyunca formamızı terleten, sahada kazanmak için her şeyini ortaya koyan ve güzel anılarla Demir Grup Sivasspor’umuzdan ayrılan Emre Kılınç’a, kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz. Yolun açık olsun Emre” ifadelerini kullandı. Bu ayrılığın ardından Emre Kılınç ve menaceriyle bir görüşme daha gerçekleşti. Sarı-Kırmızılılar, sezonun yıldız futbolcusuyla 4 yıllık anlaşmaya vardı.

İmza parası dahil...

Emre’ye senelik 1.5 milyon Euro garanti ücret ödenmesi bekleniyor. Bonservis bedeli bulunmayan Emre’nin imza parasının da bu ücrete dahil olduğu belirtiliyor. Bu sezon Sivasspor formasıyla 31 resmi maçta 9 gol 7 asistlik performans sergileyen genç futbolcu, Fatih hocanın yeni sezon planlarında çok kritik bir yer tutuyor. Özellikle Feghouli’nin satılması halinde Emre’nin sağ kanatta görev yapması bekleniyor.