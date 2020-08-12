Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu...

Galatasaray’ın transfer bombaları üst üste patladı... Sarı-Kırmızılılar, Arda Turan’dan sonra Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç ve Kerem Aktürkoğlu’yla sözleşme imzaladı. Üç genç oyuncu da bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapılacak antrenmandaki yerini alacak. Sağlık kontrolünden geçen yeni transferler için, bugün detaylı testler gerçekleşecek. Galatasaray, bu oyuncuların hiçbiri için bonservis bedeli ödemedi. Bu da, kadro derinliği sağlanırken, Finansal Fair Play açısından Sarı-Kırmızılı kulübü çok rahatlatan bir hamle oldu. Teknik patron Fatih Terim, yeni isimleri sadece rotasyon için değil, ilk 11’de de kullanma amacıyla transfer etmek istedi.

Hepsinin yeri hazır

Özellikle Emre Kılınç’ın, Feghouli’nin satılması halinde sağ kanatta çok büyük işlere imza atması bekleniyor. Feghouli kalırsa, Emre solda da kullanılabilir. Oğulcan Çağlayan, Terim’in 4-4-2 sistemini kullanmak istediği zamanlarda yardımcı forvet olarak düşünülüyor. 24 yaşındaki futbolcudan, savaşçı kimliğiyle bir nebze Elmander etkisi yaratması isteniyor. Kerem de 3. ligde sezonun oyuncusuydu. Sol açıkta görev yapan 21 yaşındaki futbolcu, bu bölgede Arda Turan’la ciddi bir forma rekabetine girebilir. Kerem ayrıca sağ açıkta ve forvet olarak oynayabiliyor.

Özel video yaptılar

Galatasaray, yeni transferlerini açıklarken, sosyal medya modasına uymaktan da geri durmadı. Genç oyuncular için ayrı ayrı videolar hazırlanırken, önden yayınlanan ses kayıtlarıyla heyecan doruğa çıkarıldı. Taraftarlar, kulübün ilk transfer operasyonundan memnun. Şimdi dört gözle ikinci büyük dalganın gerçekleşmesi bekleniyor.