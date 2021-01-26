Emre Kılınç Türk futbolcudur. Türkiye'nin büyük kulüplerinden Galatasaray 'da forma giyen Emre Kılınç, takımının en istikrarlı oyuncularından biridir. Emre Kılınç aynı zamanda Türk milli takımı forması da giymektedir. Orta saha mevkisinde oynayan Emre Kılınç sol ayaklı bir futbolcudur. Futbola doğduğu şehirde başlamıştır. Emre Kılınç 1.74 metre boya sahip oldukça hızlı bir futbolcudur. 68 kiloya sahiptir. Orta sahanın kanat bölgelerinde de oynayabilen Emre Kılınç özellikle etkili şutları ile bilinmektedir. Galatasaray'da 54 numaralı formayı giymektedir. Milli takım forması ile ilk kez 2019 yılında tanışmıştır. Potansiyeli yüksek olan yetenekli genç futbolcular arasında gösterilmektedir.

Emre Kılınç nereli?

Emre Kılınç Sakarya doğumlu olup aslen de Sakaryalı'dır.

Emre Kılınç kaç yaşında?

Emre Kılınç 1994 doğumlu olup 26 yaşındadır.

Emre Kılınç hangi takımlarda oynadı?

Emre Kılınç Sakaryaspor ile 2007'de altyapıya başlamıştır. Sakarya Akademikspor'da başlamış olduğu altyapısına 2009 yılında Boluspor'da devam etmiştir. Emre Kılınç, 2009-2010 yılları arasında Boluspor altyapısında forma giymiştir. Daha sonra ise profesyonel kariyerine başlamıştır. Emre Kılınç'ın oynadığı takımlar listesi şu şekildedir;

- Boluspor (2010 - 2016)

- Sivasspor (2017 - 2020)

- Galatasaray (2020 - Devam)

2021'de hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar?

Emre Kılınç 2020 yılında Galatasaray ile sözleşme imzalamıştır. 2021 yılı itibari ile de Galatasaray forması giymektedir. Galatasaray'dan almış olduğu yıllık maaş ise 11 milyon 350 bin Türk lirasıdır.

Emre Kılınç'ın Futbol Hayatı

Emre Kılınç Sakarya doğumludur. Sakarya'da iken henüz 13 yaşında Sakarya Akademikspor altyapısında futbola başlamıştır Emre Kılınç Sakarya Akademikrspor'da kanat mevkilerinde oynamış daha sonra ise orta saha mevkisini tercih etmiştir. 2009 yılına kadar Sakarya Akademikrspor'da oynadıktan sonra Boluspor altyapısında devam etmiştir. 2010 yılına kadar Boluspor'da altyapıda devam eden Emre Kılınç profesyonel hayatına da Boluspor ile başlamıştır.

Boluspor ile 2010 - 2016 yılları arasında oldukça etkili bir oyun sergilemiştir. Emre Kılınç henüz genç yaşına rağmen Boluspor'un vazgeçilmez oyuncularından biri haline gelmiştir. 125 maçta 21 gol atmayı başaran Emre Kılınç sayısız asist yapmıştır. Emre Kılınç'ın bu başarılı istatistiği ona Sivasspor yolunu açacaktır. Boluspor ile sözleşmesi bittikten sonra 2017 yılında Sivasspor ile anlaşmıştır. Sivasspor ile de etkili bir oyun sergilemiş olan Emre Kılınç 107 maça çıkarak 22 gol atarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

2020 yılında ise yolu Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olan Galatasaray ile kesişmiştir. Sözleşmesi Sivasspor ile sona erdikten sonra Galatasaray ile anlaşmıştır. Oyuncunun şuan da bonservisi Galatasaray spor kulübünün elinde bulunmaktadır. Galatasaray ile 2020 yılında 4 yıllık sözleşme imzalayan Emre Kılınç orta sahanın vazgeçilmez oyuncularından biri olmuştur. Emre Kılınç şu ana kadar kariyerinde 250'ye yakın maçta forma giymiş ve 44 gol atma başarısı göstermiştir.

Emre Kılınç'ın Milli Takım Kariyeri

Emre Kılınç ilk olarak milli takım ile 2012 yılında u19 takımı ile tanışmıştır. Türkiye u19 takımından almış olduğu davet ile birlikte 2 maçta kanatta forma giymiştir. Sol açıkta forma giyen Emre Kılınç daha sonra 2014 yılında Türkiye U20 takımına davet edilmiştir. Emre Kılınç 2014 - 2015 yılları arasında da Türkiye U21 takımı ile maçlara çıkmıştır. Türkiye a milli takım formasını da ilk kez 2019 yılında giyen Emre Kılınç altyapılar da dahil olmak üzere milli takımda 9 maça çıkmıştır. Henüz gol atamamıştır.

Emre Kılınç'ın Özel Hayatı

Emre Kılınç 2018 yılında 24 yaşında iken Tuğba Sapankaya ile dünya evine girmiştir.