Henüz 4. dakikada Diagne vurdu, kaleciden dönen topu Emre Kılınç tamamladı ve savunmaya çarpan top ağlarla buluştu. Bu gol, Sarı-Kırmızılılar'ın bu sezon Süper Lig'de attığı en erken gol olarak kayıtlara geçti. Ligdeki 1 asistinin yanına toplamda üçüncü golünü eklemeyi başaran 26 yaşındaki futbolcu, karşılaşmadaki tek önemli hatasını ise Göztepe'nin skoru 1-1'e getirdiği pozisyon öncesi yaptı. Savunmadan topu çıkarırken kaptıran Emre, Aslan'ın kalesinde golü görmesine neden oldu. Tecrübeli oyuncu 90+3'te yerini kariyerindeki ilk lig maçına çıkan 17 yaşındaki Bartuğ Elmaz'a bıraktı.