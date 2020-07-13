Emre Kılınç fark yarattı

Bu sezonun flaş ismi olan ve gösterdiği performansla ön plana çıkarak Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Emre Kılınç, Fenerbahçe karşısında da yıldızlaştı. Maça çok etkili başlayan 25 yaşındaki futbolcu, 9. dakikada kazanılan penaltıda başroldeydi. Ozan Tufan, ceza sahası içerisinde Emre'yi düşürdü ve Yatabare attığı penaltıyla Yiğidolar'ı 1-0 öne geçirdi. Attığı çalımlarla Sarı- Lacivertli savunmacılara sürekli zor anlar yaşatan başarılı oyuncu, iyi oyununu 44'te attığı golle süsledi. Galibiyetin mimarı olan Emre, bu sezon 9 gol, 7 asistlik skor katkısı ile fark yarattı.