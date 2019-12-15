Emre Kılınç büyükleri boş geçmiyor

Sivasspor sahasında oynadığı Fenerbahçe maçında ilk iki golü bulurken Emre Kılınç ikinci gole imza attı. 1995 doğumlu oyuncu böylece bu sezon 6 gol atıp 5 asist en fazla gol katkısı yapan yerli oyuncu olurken Dört Büyükleri ise boş geçmedi.

Dört büyüklere karşı 2 gol - 3 asist

Emre Kılınç bu sezon Beşiktaş'a karşı 1 gol atıp 1 asist yaparken Trabzonspor ve Galatasaray maçlarında arkadaşlarına birer gol pası vermişti. Emre Kılınç son olarak Fenerbahçe maçında da bir gol atmayı başardı.

Beşiktaş 1 gol - 1 asist

Galatasaray 1 asist

Trabzonspor 1 asist

Fenerbahçe 1 gol