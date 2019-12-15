Emre Kılınç büyükleri boş geçmiyor

Sivasspor'un yıldız oyuncularından Emre Kılınç, Fenerbahçe karşısında takımının ikinci golünü attı. 1995 doğumlu oyuncu böylece bu sezon Dört büyüklere karşı oynadığı maçların hepsinde gol katkısı yapmış oldu.

15 Aralık 2019, Pazar 18:00
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Emre Kılınç büyükleri boş geçmiyor

Sivasspor sahasında oynadığı Fenerbahçe maçında ilk iki golü bulurken Emre Kılınç ikinci gole imza attı. 1995 doğumlu oyuncu böylece bu sezon 6 gol atıp 5 asist en fazla gol katkısı yapan yerli oyuncu olurken Dört Büyükleri ise boş geçmedi.

Dört büyüklere karşı 2 gol - 3 asist

Emre Kılınç bu sezon Beşiktaş'a karşı 1 gol atıp 1 asist yaparken Trabzonspor ve Galatasaray maçlarında arkadaşlarına birer gol pası vermişti. Emre Kılınç son olarak Fenerbahçe maçında da bir gol atmayı başardı.

Beşiktaş 1 gol - 1 asist

Galatasaray 1 asist

Trabzonspor 1 asist

Fenerbahçe 1 gol

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