Emre Kılınç: Adımı milli takımda görünce inanamadım

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında 6 Nisan Cumartesi günü İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman, koordinasyon hareketleri ile devam etti. İki grup halinde 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından idman çift kale maçla sona erdi. Hafif sakatlığı bulunan Muhammet Demir takımdan ayrı düz koşu taptı. Antrenmanı ziyaret eden özel bir okulun öğrencileri de futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Emre Kılınç, ilk defa A Milli Takım'a çağrılmanın gururunu yaşadığını söyledi. Kılınç "Benim için çok gurur verici bir olay. Bu Sivasspor için de aynı şekilde çünkü herkesin çok büyük desteğini arkamda hissederek gittim oralara. Oralarda olmak hepimizin en büyük hayalidir. Şimdilik orada bulundum ilerleyen zamanlarda inşallah orada oynamak, Sivasspor'u daha da gururlandırmak istiyorum. Onun için de elimizden gelen her türlü ekstra çalışmayı yapacağız" dedi.

"ADIMI GÖRÜNCE İNANAMADIM"

Milli takım aday kadrosu açıklandığında listede adını göremediğini, daha dikkatli baktığında gördüğünü ve inanamadığını ifade eden Kılınç "Davet geldiğinde ilk başta adımı göremedim. Kamptaydık, Mert Hakan'la birlikte bakıyorduk. Cuma namazından gelmiştik. Bakıyoruz listede ben yokum. Listeye bakıyorum, fotoğraflara bakıyorum, kanat oyuncularına bakıyorum yine yokum. Sonra gördüm 'Mert benim adım yazıyor' dedim. Fotoğrafıma bakıyorum, çok eski fotoğrafım kendimi tanıyamadım. İlk görünce kendimi çok heyecanlandım, çok da şaşırdım. İlk başta kendimi göremeyip sonradan orada olduğumu görünce inanamadım. Öyle bir duygu içerisindeydim. Çok mutluluk verici bir olay" ifadelerini kullandı.

"BİRLİKTELİK GALİBİYETLERİ GETİRDİ"

Şenol Güneş'in milli takımın başına gelmesi ile birlikte takımda bir birliktelik oluştuğunu ve bunun galibiyetlere de yansıdığını sözlerine ekleyen Kılınç, "Şenol hocanın gelmesi daha önce orada bulunmadığım için bilmiyorum ama herkesin ortak bir düşüncesi var. Ülkenin de ortak bir düşüncesi var. Her şeyin çok daha farklı olduğundan bahsettiler ki öyle çok farklı bir ortam vardı. Herkes birbirine çok iyi kenetlenmişti. Şenol hoca ortamı çok iyi sağladı. Zaten sonuca da yansıdı. Baktığımızda oynadığımız takımlar çok üst seviye takımlar değil ama bizim milli takımımız hep bu seviyedeki takımlara puan kaybettiği için üst turnuvalara gidemiyordu. Elbette İzlanda'dan puan alıyorduk, Hollanda'yı yeniyorduk ama böyle alt seviye takımları yenemediğimizden gidemiyorduk. Bu birlikteliği, konsantrasyonu oluşturmak çok önemliydi. Şenol hoca onu da oluşturdu. Takım büyüklerimiz, ağabeylerimiz hep birlikte oluşturdu. Bunun karşılığında da sonucu aldık zaten. Birliktelik olmadığı zaman hiçbir şey olmuyor. Sonuçta takım birlikteliği her şeyden daha önemli. Baktığınız zaman takım içindeki bireylerden de, hocalardan da çok daha önemli. Hep beraber olduğumuz zaman hocalar, futbolcular, ülke olarak birlik olduğunda her şeyin ne kadar güzel olduğunu görebiliyorum" diye konuştu.