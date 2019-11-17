Galatasaray’ın yeniden gündemine gelen Sivassporlu Emre Kılınç’ın 6 sene önce Florya’nın kapısından döndüğü ortaya çıktı.

2013’te Boluspor’da forma giyen Emre’nin Galatasaray’ın dikkatini çektiği ve kırmızı-beyazlı kulüple anlaşma sağlandığı belirlendi.

Ancak Boluspor’un Emre’nin bonservisi için son anda 50 bin liralık zam yapması üzerine Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in bu transferden vazgeçtiği dile getirildi.

19 yaşında Galatasaray'a geliyordu

O dönem 19 yaşında olan futbolcunun, Galatasaray’a transferinin gerçekleşmemesi nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı ifade edildi.

Emre daha sonraki yıllarda Sivas’a transfer olurken, buradaki performansıyla fiyatını katladı ve Milli Takım’a kadar yükseldi. 25 yaşında olan yetenekli futbolcu, transferin gözde isimlerinden biri olurken, 6 sene sonra tekrar Galatasaray’ın gündemine geldi.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Emre Kılınç için sadece Galatasaray değil Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un da devrede olduğu dile getirildi. Takımda kaliteli yerli futbolcu eksikliğinden dolayı Galatasaray’ın Emre konusunda ısrarcı olabileceği vurgulanıyor.

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Mert Hakan Yandaş da gündemde

Yine Sivasspor forması giyen ve orta sahada görev yapan Mert Hakan Yandaş da radara girdi.

Bu sezon performansıyla dikkat çeken ve kırmızı-beyazlıların lider olmasında başroldeki isimlerden biri olan Mert Hakan’ın sözleşmesi de sezon sonu bitiyor.