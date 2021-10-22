UEFA'nın genç hakemlerin gelişimi üzerine 2010 yılından beri uyguladığı CORE(Center Of Refereeing Excellence) projesi kapsamında ilk ayağı 5-13 Mayıs 2021 tarihleri arasında COVID-19 önlemleri nedeniyle çevrim içi olarak gerçekleştirilen kursun ikinci ayağı 14-21 Ekim 2021 tarihleri arasında İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapıldı.
CORE-49 kursunda hakemler, UEFA Hakem Koçları eşliğinde teorik ve pratik çalışmalar eşliğinde, saha performanslarını, fiziksel performanslarını ve İngilizce seviyelerini geliştirici çalışmalar yaptılar.