'Emre gerçek bir simge!'

Fenerbahçe, Galatasaray ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Dünya derbisini izlemeye gelen LeRoma24 yazarı Matteo De Rose, Vedat Muriç ve Emre Belözoğlu'na hayran kaldı.

İşte değerlendirmeleri:

Dünyanın birçok stadında maç izledim ama buradaki atmosfer bir başkaydı. Hem ev sahibi hem de konuk ekip taraftarının desteğine hayran kaldım. Maçın centilmence geçmesi ise futbol adına güzel bir detaydı... Sahaya baktığımız zaman Galatasaray daha ünlü oyunculara sahipti. Ancak iki takımda da çok yetenekli futbolcular mevcut. 90 dakika boyunca Fenerbahçe, Galatasaray’a göre daha iyi bir oyun sergiledi. Ancak her iki takım da gol atabilecek gibi oynuyordu.

'Muriç’e hayran kaldım'

Galatasaray’da Falcao ve Lemina iyi oynadı ancak Fenerbahçe’nin 94 numarasını giyen Muriç’e hayran kaldım. Avrupa’da her takımda forma giyebilecek bir oyuncu. En çok dikkatimi o çekti. Emre Belözoğlu ise inanılmaz bir oyuncu. Yaşına ve sahadaki performansına bakınca şaşırıyorsunuz. Sahanın en yaşlı ama en çok koşan ve en kaliteli oyuncularından biriydi. O, bence gerçek bir simge haline geldi. Kendisine inanılmaz saygı duydum.