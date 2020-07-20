Galatasaray artık Emre Kılınç transferi için gün sayıyor. Sarı-Kırmızılılar’ın devre arasında Mert Hakan Yandaş ile birlikte anlaştığı Emre, Sivasspor’daki takım arkadaşının aksine, Fenerbahçe’den gelen daha yüksek teklifi elinin tersiyle itti ve sözünü tuttu. 25 yaşındaki kanat oyuncusu da, resmi imzayı atmak için ligin bitmesini bekliyor. Taraflar arasında gerçekleşen anlaşmayı, Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay bizzat açıkladı. Çalımbay ayrıca Mert Hakan’ın Fenerbahçe’ye, Fatih’in de Beşiktaş’a gideceğini dile getirdi.

Emre Akbaba da 10 numara

Sağ kanadı Emre Kılınç’a teslim edecek olan Sarı-Kırmızılılar, Belhanda’nın sırtındaki 10 numarayı da Emre Akbaba’ya verecek. Göztepe maçında 3 yıl aradan sonra Galatasaray’ın ilk frikik golüne imzasını atan Akbaba, iyi bir sezon başı kampı geçirerek, eski gücüne kavuşmayı ve Cim Bom’u yukarılara taşımayı hedefliyor. Böylece iki Emre, tam da yabancı sınırının uygulanacağı yeni sezonda Galatasaray’ı sırtlamaya çalışacak.



