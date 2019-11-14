Emre Demir’e Valencia kancası

15 yaşında şans bulduğu Kayserispor’da gol sevinci yaşayarak Süper Lig tarihine geçen Emre Demir’e sürpriz talip...
Sarı-Kırmızılılar’ın genç yıldız adayına İspanyol devi Valencia’nın talip olduğu ifade edildi.
Teknik direktör Bülent Uygun’un adeta üzerine titrediği Emre, 3 yıl önce Barcelona’dan davet almış ve bir süre Katalan devinde futbol eğitimi gördükten sonra yeniden Kayserispor’a geri dönmüştü.
Valencia oyuncu izleme komitesinin yakın takibe aldığı Emre Demir için İç Anadolu ekibine resmi tekliflerin gelmesi bekleniyor.
Mehmet Ali Sabuncu