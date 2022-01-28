Emre Demir U19 milli takımına davet edildi

U19 Milli Takımının 9 Şubat 2022 Çarşamba günü deplasmanda İtalya ile oynayacağı özel maçın aday kadrosu açıklandı. Açıklanan aday kadroda Spor Toto Süper Lig 'de mücadele veren Yukatel Kayserispor kadrosunda bulunan Emre Demir yer aldı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 6 Şubat 2022 Pazar günü saat 12.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Yukatel Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada "U19 Milli takımımızın 9 Şubat 2022 tarihleri İtalya’da oynayacağı özel maçın aday kadrosuna Yukatel Kayserispor'umuzdan Emre Demir davet edildi. U19 Milli Takımımıza ve futbolcumuza başarılar dileriz" denildi.