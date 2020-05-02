Emre Demir transferinde son dakika! Resmi açıklama geldi

Kayserispor'da forma giyen 16 yaşındaki futbolcu Emre Demir'in önümüzdeki sezon Başakşehir forması giymeye çok yakın olduğu futbol kamuoyunda yüksek sesle konuşulmaya başlanmıştı. Süper Lig'in en genç gol atan futbolcusu unvanını elinde bulunduran Emre'nin İstanbul ekibinin kendisi ile ilgilendiğini söylemesinin ardından Kayserispor'dan açıklama geldi.

Transfer iddialarını yalanlayan Kayserispor Kulübü, resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bir süredir bazı medya organlarında futbolcumuz Emre Demir'in transferi ile alakalı çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Transfer çalışmalarında resmiyet kazanan tüm gelişmeleri resmi yayın organlarımızdan paylaşacağımızı hatırlatmak isteriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

'Başakşehir, eğer beni transfer etmek istiyorsa...'

Kayserispor ile 31 Mayıs 2021 tarihine kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcu, "Ben Kayserispor'da oynamaktan mutluyum ama elbette daha büyük hedeflerim var. Başakşehir, eğer beni transfer etmek istiyorsa elbette öncelikle kulübüm ile görüşüp anlaşmalı. Bu transfer gelişmesi ile ilgili benim bir yorum yapmam yanlış olur" ifadelerini kullanmıştı.