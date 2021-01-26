Süper Lig 'in en genç ve şimdiden "Alex", "Messi" olarak anılan yetenekli futbolcusu Emre Demir, ilerleyen yıllardan zirveyi zorlayacak oyuncular arasında gösteriliyor. Başarılı futbolu, zeki çalımları ve gol atma yeteneği ile Emre Demir, yaşıtları ile karşılaştırıldığında parlayan bir yıldız olarak yükseliyor. Süper Lig'in en genç gol atan futbolcusu unvanına da haiz. Emre Demir'in maçlarını izleyenler futbolcunun kariyer hikayesi, yaşını ve memleketi başta olmak üzere yaşamını detayları ile merak ediyor.

Emre Demir nereli?

Kayserispor formasını giyen Emre Demir, Mersin'de dünyaya gelmiştir. Mersin 1. Amatör küme takımları arasında yer alan Kuvayi Milliye'den Kayserispor'a transfer olan dikkatleri üzerine çeken genç oyuncunun filiz lisansı 21 Nisan 2014 yılında Kayserispor tarafından çıkartılmıştır. Yeşil sahaların gelecek vaat eden genç ismi Emre Demir, çıktığı maçlarda futbolu ile geçmişten günümüze artan tecrübesi ile orantılı olarak göz doldurmaya devam etmektedir. Kayserispor'da henüz 12 yaşında olmasına rağmen bazen tecrübesinin artması için profesyonel takımlarla idmanlara çıkarılmıştır.

Emre Demir kaç yaşında?

Mersin'den Kayseri'ye uzanan futbol kariyerinde Barcelona'nın idmanlarına çıkacağına dair haberlerle manşetlerde uzun süre konuşulan genç yıldız Emre Demir'in küçük yaşına rağmen büyük başarılara imza atması takımı, ailesi ve tüm ülkemiz için kuşkusuz son derece gurur verici bir olay. Emre Demir'i destekleyen milyonlar onu ileride çok daha iyi yerlerde görmek istiyor. Çalışkan ve hırslı bir oyuncu olan Emre Demir, şimdiden Messi'nin tahtına göz dikmiş durumda. Genç yıldızın yaşı en çok araştırılan konulardan biri. Emre Demir, 15 Ocak 2004 doğumlu.

Emre Demir hangi takımlarda oynadı?

Ülkemizde genç yaşta futbol kariyerinde önemli ilerlemeler kaydeden Emre Demir'e dair merak edilen ve araştırılan hususlardan biri de genç golcünün bu genç yaşında hangi takımlarda top koşturduğu. Emre Demir, geleceğin yetenekleri arasında gösterilen Kayserisporlu bir futbolcu olarak Barcelona gibi dünya çapında başarıları ile tanınan büyük bir takımın alt yapısı olan La Masia'da 14 gün boyunca denenme gururunu yaşamış ve tüm sevdiklerine yaşatmıştır.

Kayserispor'da forma giyen Emre Demir, futbola 6 yaşında Mersin'in yerel bir kulübünde başlamıştır. İlerleyen zamanlarda Mersin 1. Amatör Küme takımı olan Kuvayi Milliye'den Kayserispor'a transfer olan yıldız futbolcu, bu sebeple Kayseri'ye taşınmıştır. Yıldız oyuncunun 21 Nisan 2014'te Kayserispor tarafından filiz lisansı çıkartılmıştır. Özel bir yeteneğe haiz olduğu düşünülen ve bu konuda düşünceleri de çıktığı maçlardaki muhteşem performansı ile haklı çıkaran

Emre Demir için Kayserispor tarafından özel çalışmalar düzenlenmektedir. Kısa sürede daha fazla tecrübe kazanması hedeflendiği için henüz daha 12 yaşında iken Kayserispor'un profesyonel takımı ile birlikte antremanlara katılmıştır. Bahsedilen özel çalışmalar arasında Barcelona ile Paris Saint-Germain takımlarında çeşitli futbol çalışmalarına katılmak yer almıştır.

Kayserispor U14 takımında 10 numara pozisyonunda formasını kendisine olan özgüveni ile başarılı bir şekilde taşıyan Emre Demir, bu formayı giyerek çıktığı toplam 42 karşılaşmada 46 gol atmış, bu performansı ile dikkatleri üzerine çekerek adından uzun yıllar söz ettireceğinin güçlü sinyallerini vermiştir.

2021'de hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar?

Genç yıldız Emre Demir'in 2021 yılında hangi takımda futbol oynayacağı cevabı araştırılan sorular arasında yerini alıyor. Bu soruya net verilecek bir yanıt var. Emre Demir, kendisini yetiştiren Kayserispor'da 2021 yılında da forma giymeye devam edecek. 17 Ocak 2019 yılında profesyonel olarak önemli bir oyuncusu olduğu Kayserispor'la imzaladığı sözleşme 30 Haziran 2022 yılında sona eriyor. Oyuncunun transfer ücreti 900.000 Euro düzeyindedir.

Emre Demir'in oynadığı önemli maçlarda skor tablosu nasıl?

Süper Lig tarihinin en genç golcüsünün maç ve attığı gol sayısı

- U17 Ligi: 7 Maç 3 Gol

- U16 Ligi: 30 Maç 10 Gol

- U15 Ligi: 3 Maç 5 Gol

- U14 Ligi: 49 Maç 49 Gol

Oynadığı Mevki

Emre Demir'in oynadığı mevki orta saha, on numara. Sol ayak oyuncusu olan Emre Demir, ayrıca sağ ve sol kanat yan mevkilerde de başarılı ve hızlı bir şekilde yüksek performans sergilemektedir.