Emre Demir için ikinci görüşme

Gelecek sezon için kadro çalışmalarının startını veren Beşiktaş, Kayserispor’da forma giyen Emre Demir için resmi teklifte bulundu. Siyah-beyazlı yönetimin, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile 16 yaşındaki futbolcunun transferi için görüştüğü öğrenildi. Genç oyuncuyla ilgili yapılan ilk zirvede net sonuç çıkmazken, Beşiktaş’ın yapmış olduğu teklifin, Kayserispor Yönetimi’nin Emre için belirledikleri bonservis ücretinin altında kaldığı öğrenilirdi. Tarafların ikinci bir görüşme yapacağı konuşuluyor.