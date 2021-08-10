Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’un kulüp başkanı Berna Gözbaşı, genç oyuncuları Emre Demir’in Barcelona’ya transfer olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gözbaşı, "Genç yıldızlarımızın transferiyle ilgili yurt içi ve dışından yoğun haberler geliyor. Şu an çok sayıda kulüp ile görüşmelerimiz sürüyor. Bu ilgiden çok memnunuz ancak netleşen bir durum yok. Tek doğru kaynak kulübümüzden yapılacak açıklamadır. Beklemede kalalım." ifadelerini kullandı.