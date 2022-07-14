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Emre Demir, Barcelona formasını giydi!

Kayserispor'dan, Barcelona'ya transfer olan Emre Demir yeni takımının formasını sırtına geçirdi. İlk etapta Barcelona'nın genç takımında görev yapacak olan 18 yaşındaki oyuncu performansına göre A takımdan da davet alabilir.

14 Temmuz 2022, Perşembe 20:01 Son Güncelleme:
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Emre Demir, Barcelona formasını giydi!

Kayserispor altyapısından yetişen ve geçen sezonun devre arasında 2 milyon Euro'ya Barcelona'ya transfer olan Emre Demir, anlaşma gereği sezonu Sarı-Kırmızılılar'da tamamlamıştı. 

18 yaşındaki on numara, İspanya'ya gitti, 5 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı ve Barcelona formasını giydi

İşte Barça'nın serbest kalma bedelini tam 400 milyon Euro olarak belirlediği Emre Demir...

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