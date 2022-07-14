Emre Demir, Barcelona formasını giydi!

Kayserispor altyapısından yetişen ve geçen sezonun devre arasında 2 milyon Euro'ya Barcelona'ya transfer olan Emre Demir, anlaşma gereği sezonu Sarı-Kırmızılılar'da tamamlamıştı.

18 yaşındaki on numara, İspanya'ya gitti, 5 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı ve Barcelona formasını giydi

İşte Barça'nın serbest kalma bedelini tam 400 milyon Euro olarak belirlediği Emre Demir...