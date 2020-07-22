Emre Çolaklı Deportivo düştü
İspanya’nın köklü kulüplerinden olan ve "Türkler" lakabıyla da bilinen Deportivo La Coruna, tarihinde ikinci kez 3. lige düştü. Fuenlabrada’nın 7 futbolcusunda Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Deportivo-Fuenlabrada karşılaşması ertelenmişti. Oynanan karşılaşmalar sonunda ligde kalma mücadelesi veren diğer takımların kazanmasının ardından Deportivo’nun eksik olan maçını oynamadan matematiksel olarak 3. Lig’e düşmesi kesinleşti.
İspanya’nın köklü kulüplerinden olan ve "Türkler" lakabıyla da bilinen Deportivo La Coruna, tarihinde ikinci kez 3. lige düştü. İspanya 2. Ligi’nde 2019-2020 sezonu son hafta maçları önceki gün oynanmış ancak Fuenlabrada’nın 7 futbolcusunda Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Deportivo-Fuenlabrada karşılaşması ertelenmişti. Oynanan karşılaşmalar sonunda ligde kalma mücadelesi veren diğer takımların kazanmasının ardından Deportivo’nun eksik olan maçını oynamadan matematiksel olarak 3. Lig’e düşmesi kesinleşti.