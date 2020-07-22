Emre Çolaklı Deportivo düştü

İspanya’nın köklü kulüplerinden olan ve "Türkler" lakabıyla da bilinen Deportivo La Coruna, tarihinde ikinci kez 3. lige düştü. İspanya 2. Ligi’nde 2019-2020 sezonu son hafta maçları önceki gün oynanmış ancak Fuenlabrada’nın 7 futbolcusunda Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Deportivo-Fuenlabrada karşılaşması ertelenmişti. Oynanan karşılaşmalar sonunda ligde kalma mücadelesi veren diğer takımların kazanmasının ardından Deportivo’nun eksik olan maçını oynamadan matematiksel olarak 3. Lig’e düşmesi kesinleşti.