Emre Can isyan etti

Borussia Dortmund’un Alman asıllı Türk orta saha oyuncusu Emre Can, futbolcu maaşlarının koronavirüs sürecinde gündeme gelmesine ilişkin adeta isyan etti. Bu konunun gerektiğinden fazla konuşulduğunu düşünen 26 yaşındaki oyuncu, “Futbolla ilgili tüm konuşmalar bizim maaşımız ile ilgili sanki. Neyi yanlış yaptık biz? Büyük çoğunluğumuz toplumun geri kalanının yaptığı gibi kurallara uydu. Futbolcular milyonlarca yardım yaptı, iyi işlere imza attı ama bunları konuşmuyoruz” ifadelerini kullandı.