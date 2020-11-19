Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu cezası nedeniyle Başakşehir maçında oynamayacak. Yerine Utku Yuvakuran'ın oynaması beklenirken Utku'dan kötü haber geldi. Sakatlanan genç kalecinin Başakşehir maçında oynaması zor görünüyor. Utku Yuvakuran Başakşehir maçına yetişemezse kaleyi 2004 doğumlu Emre Bilgin koruyacak. Peki, Emre Bilgin kimdir? Kaç yaşında? Emre Bilgin hakkında bilinmeyenler ve detaylar haberimizde...

Emre Bilgin kimdir?

26 Şubat 2004 Güngören doğumlu olan Emre Bilgin kariyerine 2013 yılında Bayrampaşa Demirspor'da başladı. 16 yaşındaki kaleci 2014 yılında ise Beşiktaş'a tranfser oldu. Genç oyuncu sırasıyla U14, U15, ve U17 takımlarında kaleyi korudu. Emre Bilgin ayrıca 18 kez de alt yaş gruplarda milli takımlara davet aldı.

3 yıllık sözleşme imzalandı!

Beşiktaş'ın alt yapısında büyük beklentilerin olduğu Emre Bilgin ile siyah-beyazlı kulüp 3 ay önce 3 yıllık sözleşme imzaladı. Genç kalecinin 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Emre bu sezon A Takımla idmanlara çıkıyordu.

1.88 boyundaki Emre Bilgin sol ayağını kullanıyor.